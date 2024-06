Sea World e Busch Gardens vão lançar ingresso exclusivo para o público brasileiro

A United Parks & Resorts, empresa norte-americana de parques temáticos sediada em Orlando, na Flórida, anunciou um novo ingresso disponível no mercado brasileiro. A nova oferta inclui acesso ao SeaWorld e Busch Gardens, além de uma refeição gratuita no parque de Tampa. A nova modalidade de ingresso estará disponível para venda a partir de 1º de julho.



A nova modalidade de ingresso para o SeaWorld e Busch Gardens estará disponível exclusivamente para venda por meio de operadoras de turismo brasileiras até 31 de dezembro de 2024. A partir da data da emissão, os ingressos têm validade de um ano.



Leonardo Fortes, Gerente de Marketing e Vendas do United Parks no Brasil, celebrou o novo ingresso.

“Como parte de nosso compromisso com as operadoras e agências de viagens brasileiras, estamos muito felizes em anunciar um novo ingresso elaborado de acordo com as preferências do nosso mercado e exclusivo para esse canal de vendas que valorizamos tanto”, afirmou Fortes.

Novo ingresso



Quem compra do ingresso pode escolher qual dos parques deseja aproveitar primeiro – SeaWorld, em Orlando, ou Busch Gardens, em Tampa – e o segundo deverá ser visitado dentro de um período de 14 dias após a primeira utilização do ingresso.

No Busch Gardens os visitantes poderão aproveitar uma refeição que inclui um prato principal e uma bebida não alcoólica em um dos restaurantes participantes:

Dragon Fire Grill & Pub;

Oasis Pizza;

Zambia Smokehouse;

Zagora Café;

Pantopia Pizza; e

SheiKra Eats.



Fonte: Passageiro de Primeira.