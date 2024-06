Brasileiro é solto após um mês detido por abuso sexual na Flórida

O brasileiro Marcus Martin Grubert, marido da cantora gospel Heloísa Rosa, foi liberado na segunda-feira, 24, após um mês de detenção no Condado de Osceola, em Orlando. Um áudio dele confessando o crime para líderes de uma igreja em Orlando no ano passado veio à tona nesta quarta-feira, 26.



Ele é acusado de abusar sexualmente de uma menina de 6 anos. O caso ocorreu há cerca de um ano. Grubert foi posto em liberdade na última segunda-feira após Trevor Persenaire, promotor de Justiça do estado da Flórida, rejeitar a abertura de uma ação penal contra ele.



O promotor rejeitou provas confirmadas em laudo, como o material genético de Marcus encontrado no pijama da possível vítima. Há também um áudio divulgado pela acusação no qual Grubert teria confessado aos líderes de sua igreja que abusou de uma criança de cinco anos em 2023. O fato havia sido negado pela organização em maio.



Confissão



A confissão, segundo o site, teria sido feita na presença da própria Heloisa, dos pastores Juliana e Paulo Subirá, que são líderes da Igreja Alcance, em Orlando, e de uma senhora de nome Ilza, enviada da Igreja Alcance de Curitiba para ajudar a cantora gospel.



“O Paulo [Subirá] não se recusou a atender o Marcus, o que a gente falou; ele falou, ele confessou e a gente falou, estamos aqui para o que você precisar. O Paulo falou: Você precisa de uma ajuda específica”, disse Juliana.

Ela continuou: “Nós temos testemunhas. Temos a Ilza, que estava de testemunha com a gente, que é lá de Curitiba, que presenciou e que sabe o que a gente falou e que sabe o que a Heloisa falou, inclusive […] Ela estava com a gente aqui porque a gente trouxe ela para ajudar a Heloisa nisso, tratou, no que foi na medida do possível aqui”.



“Quando a gente conversou com a Heloisa e com o Marcus, a Ilza estava junto, então a gente tem uma testemunha, um álibi que nos coloca nessa página de ficar muito tranquilo”, complementou.



Indignada com a decisão da justiça da Flórida, a advogada Anna Alves-Lázaro, fundadora da Hope and Justice Foundation, que está auxiliando a família da vítima desde o início, não se conforma e disse que vai lutar por justiça.



"Foi pedido o indiciamento dele no crime capital porque as provas são irrefutáveis, uma coisa absurda de concreta, que não deixa dúvida. Tanto que quando a defesa dele pediu fiança, foi negado por dois juízes. O que está acontecendo é surreal”, afirmou.



O caso será levado pela Hope and Justice Foundation para a procuradoria geral do estado. "Porque não é possível que essa é a resposta que o estado dá pra essa criança que foi violada e abusada como essa menina”, ressaltou.



Logo após a repercussão do caso na Flórida, a brasileira Josiane Teixeira tomou coragem e revelou que quando tinha 14 anos foi estuprada por ele. Atualmente, o caso está sendo investigado pela polícia civil brasileira.