Aeroporto de Miami é o 1º nos EUA a ter cadeiras de roda autônomas

O Aeroporto de Internacional de Miami é o 1º nos Estados Unidos a ter cadeiras de roda autônomas, que levam os passageiros até o embarque.



A administração do Aeroporto Internacional de Miami (MIA) informou em comunicado que em 21 de junho, a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, e funcionários da American Airlines, Envoy Air, WHILL, Inc. e do Departamento de Aviação de Miami-Dade anunciaram dez novas cadeiras elétricas autônomas que a Envoy Air agora está usando para transportar passageiros da American Airlines com mobilidade reduzida.



"Nesta primavera, o MIA se tornou o primeiro aeroporto dos EUA a receber as cadeiras autônomas desenvolvidas pela WHILL, Inc. Dispositivos de mobilidade autônomos transportam os clientes até o portão desejado após selecionarem seu destino em uma tela sensível ao toque, proporcionando aos usuários mais liberdade, confiança e independência e uma melhor experiência do cliente. Uma média de 120 passageiros da American Airlines por dia usam as cadeiras nos saguões D e E do MIA", diz o aeroporto.



"Como parte dos nossos esforços sem precedentes para modernizar o nosso aeroporto e melhorar a experiência do cliente, garantimos que os nossos serviços sejam tão acessíveis quanto possível para todos os nossos residentes e visitantes. O aeroporto de nossa cidade natal continua a ser um premiado líder do setor em acessibilidade, por isso é uma grande alegria ver o MIA se tornar o primeiro aeroporto do país com essas cadeiras de rodas autônomas de última geração. Graças à Envoy Air e à WHILL Mobility Services, viajantes de todos os níveis de habilidade têm outra maneira de acessar as maravilhas das viagens aéreas no MIA", disse Levine Cava.



Em reconhecimento ao seu compromisso de “priorizar e garantir uma experiência de viagem acessível, segura e inclusiva para passageiros com deficiência”, o MIA foi o primeiro aeroporto na Flórida e o segundo nos Estados Unidos a ser credenciado pelo Airports Council International (ACI). ) Programa de acreditação para melhoria da acessibilidade, criado pela ACI em setembro de 2022 com base nas melhores práticas e recomendações internacionais existentes.

A MIA também está fazendo um investimento sem precedentes de quase US$ 9 bilhões em atualizações de manutenção preparadas para o futuro e melhorias de capital focadas em melhorar a experiência do cliente para as gerações futuras.



O Aeroporto Internacional de Miami, o aeroporto mais movimentado da América em termos de carga internacional e o segundo mais movimentado em termos de passageiros internacionais, está a receber um investimento sem precedentes de 7 bilhões de dólares em melhorias de capital e 1,7 bilhões de dólares em atualizações de manutenção. O MIA oferece mais voos para a América Latina e o Caribe do que qualquer outro aeroporto dos EUA e também é o principal motor econômico do condado de Miami-Dade e do estado da Flórida, gerando receitas comerciais de US$ 31,9 bilhões e aproximadamente 60% de todos os visitantes internacionais da Flórida anualmente.