Mulher é condenada a 21 penas de prisão perpétua por crimes sexuais contra filhos na FL

Uma mulher de Port St. Lucie, na costa leste da Flórida, foi condenada a 21 penas de prisão perpétua por cometer crimes sexuais contra os seus próprios filhos.



Natalie Wagner, 28 anos, foi condenada na semana passada em um tribunal do condado de St. Lucie em mais de 80 acusações criminais, desde incesto até transmissão de pornografia infantil.



Em 2022, a procuradora estadual assistente Katy Reid disse que Natalie Wagner, então com 26 anos, gravou vídeos dela mesma cometendo atos sexuais com seus filhos de 1 e 3 anos. Ela vendia os vídeos por US$ 5 a US$ 50 no Snapchat aos usuários, fazendo solicitações específicas sobre o que eles queriam ver.

“Ela era a mãe deles. Quero dizer, ela era a única pessoa que deveria ter garantido que isso nunca acontecesse com eles”, disse Reid.

A investigação começou quando Reid disse que duas denúncias foram feitas ao Snapchat de que alguém, que acabou sendo Wagner, estava anunciando que estava fazendo sexo com seus filhos. O Snapchat enviou as informações ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, que rastreou um endereço IP para Port St. Lucie.

A polícia de Port St. Lucie se envolveu, revistando sua casa e seu telefone. Eles encontraram evidências perturbadoras, incluindo mais de 20 vídeos explícitos, alguns dos quais também incluíam o cachorro da família.



Na maioria dos casos que envolvem crimes contra crianças, os promotores muitas vezes oferecem acordos de confissão de culpa aos réus para evitar que as crianças tenham que passar por um julgamento. Este caso foi diferente, disse Reid. O juiz proferiu a pena máxima possível.

“Absolutamente nenhum acordo para esta mulher. Ela precisava ser trancada e jogar fora a chave, essencialmente”, disse Reid. “É perturbador que ela tenha revelado a inocência dos seus filhos por 10 dólares”, acrescentou Reid.



Além da mãe, as pessoas que solicitaram os vídeos também serão investigadas.

O marido de Wagner também enfrenta acusações. Wagner disse aos investigadores que escondeu do marido o que estava fazendo, o que Reid disse parecer verdade, mas eles ainda o acusaram de não proteger seus filhos.



As crianças foram levadas para novos cuidadores. A criança de 3 anos passou por aconselhamento e os investigadores esperam que a criança de 1 ano seja muito nova para entender o que passou.



Fonte: WPTV.