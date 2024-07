Homem rouba veículo com criança a bordo e a deixa na calçada no sul da Flórida

Um homem roubou um veículo com uma criança a bordo e a deixou minutos depois na calçada no sul da Flórida.



O Gabinete do Xerife de Broward prendeu no domingo, 30, Willio Petioma, de 35 anos, que foi visto em um vídeo de vigilância em Oakland Park sequestrando uma mulher e saindo com seu filho de 3 anos no banco de trás.



O incidente ocorreu por volta das 8h30 da quarta-feira, 26. O BSO recebeu uma ligação sobre um veículo roubado em 850 W. Commercial Blvd. em Oakland Park. Segundo os detetives, a mãe tentou impedir agarrando a porta do passageiro e gritando que seu filho estava lá dentro. Ela teria sido arrastada antes de cair no chão enquanto ele fugia.



Um vídeo de vigilância obtido pelos investigadores mostrou Petioma saindo do veículo e deixando a criança, ainda na cadeirinha, na calçada. Os transeuntes na área rapidamente correram para socorrer a criança e ela não ficou ferida.



Mais vídeos de vigilância o capturaram abandonando o veículo e tirando a camisa que vestia quando cometeu o crime. O clipe final o mostrou usando o cartão de crédito da vítima em uma loja Family Dollar no quarteirão 1900 da Northwest Ninth Avenue, em Fort Lauderdale.



Willio Petioma foi acusado de sequestro, interferência na custódia de menor, roubo de carro e uso ilegal de cartão de crédito. Durante seu comparecimento ao tribunal nesta segunda-feira, 1, ele teve o pedido de fiança negado por um juiz.



Além de ser procurado neste caso de roubo de carro, Petioma também foi procurado em Palm Beach por posse de cocaína e resistência à prisão.



Fonte: WSVN.

