Jovem de Pompano Beach ganha US$ 1 milhão no jogo de raspadinha da Flórida

Um jovem de Pompano Beach, de 19 anos, teve sorte com um bilhete de raspadinha no valor de US$ 1 milhão, de acordo com a Loteria da Flórida.



Hyury Oliveira conquistou o prêmio máximo no jogo de raspadinha A Year For Life Spectacular de $ 1.000.000 que ele comprou no Supermercado A&J Seabra em 839 West Sample Road em Deerfield Beach. Ele optou por aceitar o pagamento único de $ 640.000,00.



O Seabra recebeu uma comissão de bônus de US$ 2.000 pela venda do bilhete premiado, informou a Loteria em um comunicado.



Oliveira ganhou o prêmio em novembro de 2023, mas a Loteria anunciou esta semana.



Os jogos de raspadinha não recebem as grandes notícias que os pagamentos da Mega Millions e da Powerball recebem, mas representaram 72% das vendas de bilhetes de loteria no ano fiscal de 2022-2023, de acordo com a Loteria da Flórida.



“Além disso, desde o início, os jogos Scratch-Off premiaram mais de US$ 61,9 bilhões, criaram 2.103 milionários e geraram mais de US$ 18,95 bilhões para o Fundo Fiduciário de Melhoria Educacional (EETF) do estado”, disse a agência.



Powerball e jackpots da Mega Millions sobem



O jackpot da Powerball aumentou para cerca de US$ 125 milhões para o sorteio desta segunda-feira, 1º de julho de 2024, depois que nenhum bilhete acertou os números vencedores do sorteio do fim de semana.



O jackpot da Mega Millions aumentou para US$ 137 milhões no sorteio de terça-feira, 2 de julho, depois que nenhum bilhete acertou os números vencedores de sexta-feira, 28 de junho.



