Estudantes da Flórida melhoram desempenho no FAST - exame estadual de ensino

Os alunos da Flórida tiveram melhor desempenho este ano em comparação com o ano anterior em uma avaliação estadual realizada três vezes por ano.



A Avaliação do Pensamento do Aluno da Flórida ou FAST, na sigla em inglês, ajuda os educadores a avaliar o aprendizado dos alunos no Voluntary Prekindergarten (VPK) até o ensino médio em uma variedade de assuntos diferentes e é administrado três vezes por ano.

Neste ano letivo, 53% dos alunos da 3ª à 10ª série tiveram pontuação igual ou superior ao nível da série em Artes da Língua Inglesa, um aumento de 4% em relação ao ano anterior.



E 55% dos alunos da 3ª à 8ª série tiveram pontuação igual ou superior ao nível da série em matemática, um aumento de 4% em relação ao ano passado.



As pontuações dos alunos na avaliação de ciências da 5ª e 8ª série e nas partes de estudos sociais do teste também melhoraram ano após ano.

O FAST foi administrado pela primeira vez durante o ano letivo de 2022-2023, quando substituiu as antigas Avaliações de Padrões da Flórida sob uma nova lei educacional.



O governador Ron DeSantis e outros apoiadores disseram que o FAST (Florida Assessment of Student Thinking ) reduz os testes anuais e elimina um grande teste de final de ano.

A Florida Education Association não está satisfeita com o novo teste. Eles disseram que o FAST na verdade aumenta os testes ao longo do ano e exige que até mesmo os alunos do pré-escolar façam o teste.

Mas o Comissário da Educação, Manny Diaz, afirma que os testes mais frequentes, conhecidos como progresso ou monitorização de referência, estão a funcionar, como evidenciado pelos resultados deste ano.



“Os ganhos substanciais alcançados pelos estudantes da Flórida em todas as avaliações estaduais demonstram que o monitoramento do progresso está funcionando”, disse Diaz.

Aqui está uma lista de testes que os alunos melhoraram ano após ano e como eles se saíram:



Grades: 3ª à 10ª série: em todo o estado, 53% dos alunos tiveram pontuação igual ou superior à série em 2024, um aumento de 4 pontos percentuais em relação a 2023.



Matemática (PM3 e EOCs): Em todo o estado, 55% dos alunos tiveram pontuação igual ou superior à série em 2024, um aumento de 4 pontos percentuais em relação a 2023.



Ciências da 5ª série: 53% pontuaram igual ou superior ao nível da série em 2024, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2023.



Ciências da 8ª série (incluindo alunos da 8ª série que cursaram Biologia 1): 49% tiveram pontuação igual ou superior à série em 2024, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2023.



Biologia 1: 66% pontuaram no Nível 3 ou acima em 2024, um aumento de 3 pontos percentuais em relação a 2023.



Álgebra 1: 53% dos alunos obtiveram pontuação igual ou superior ao Nível 3 em 2024, um aumento de 3 pontos percentuais em relação a 2023.



Geometria: 52% dos alunos obtiveram pontuação igual ou superior ao Nível 3 em 2024, um aumento de 6 pontos percentuais em relação a 2023.



Educação Cívica: 67% dos alunos obtiveram pontuação igual ou superior ao Nível 3 em 2024, um aumento de 1 ponto percentual em relação a 2023.



História dos EUA: 67% dos alunos obtiveram pontuação igual ou superior ao Nível 3 em 2024, um aumento de 5 pontos percentuais em relação a 2023.



Fonte: site WLRN.