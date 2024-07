Alerta de dengue é emitido em Florida Keys após casos confirmados

Autoridades de saúde emitiram um alerta em Florida Keys depois que duas pessoas foram confirmadas como portadoras de dengue.

O alerta local ocorre dias depois de o CDC emitir um alerta de saúde sobre um risco aumentado de infecções por dengue no país.



Os dois casos confirmados de dengue em Keys foram adquiridos localmente, o que significa que as pessoas não adoeceram durante a viagem. O condado de Miami-Dade também relatou casos de dengue adquiridos localmente este ano.

São necessários dois casos para que um alerta seja emitido.



Sintomas da dengue



Febre

Dor de cabeça

Dor nos olhos

Dor muscular, articular ou óssea

Irritação na pele

Nausea e vomito

Sangramento incomum do nariz ou gengivas



Especialistas dizem que pode ocorrer dengue grave, resultando em choque, hemorragia interna e morte.

Se você ou um membro da família desenvolver os sintomas mencionados acima, visite seu médico ou clínica local.

Isto é o que as autoridades de saúde recomendam para prevenir a propagação:

Como prevenir a propagação da dengue



- Drene a água de latas de lixo, calhas de casa, baldes, coberturas de piscina, refrigeradores, brinquedos, vasos de flores ou quaisquer outros recipientes onde tenha sido coletada água de sprinklers ou de chuva.

- Descarte pneus velhos, tambores, garrafas, latas, panelas, eletrodomésticos quebrados e outros itens que não estejam sendo utilizados.

- Esvazie e limpe os bebedouros para pássaros e as tigelas de água para animais de estimação pelo menos uma ou duas vezes por semana.

- Proteja barcos e veículos da chuva com lonas que não acumulem água.

- Manter as piscinas em boas condições e devidamente cloradas.

- Piscinas de plástico vazias quando não estiverem em uso.



Fonte: CBS News.