Nova lei da Flórida reprime motoristas e pedestres em cruzamentos de ferrovias

Num esforço para salvar vidas, uma nova lei da Flórida reprime motoristas e pedestres que correm riscos em cruzamentos de ferrovias tentando ultrapassar um trem.



De acordo com a Operação Lifesaver, a Flórida é o quarto estado do país com maior número de acidentes em cruzamentos ferroviários. A Flórida também tem o quarto maior número de mortes de pessoas invadindo os trilhos.

Esses dados são baseados em estatísticas preliminares da Administração Ferroviária Federal de 2023.

“Um trem está passando e as pessoas tentam acelerar”, disse um motorista do sul da Flórida.

“Eles tentam ir o mais rápido que podem e às vezes não conseguem”, disse outro.

Tri-Rail, Amtrak, Brightline e linhas de carga estiveram envolvidas em acidentes no sul da Flórida.



Desde 2017, ocorreram 762 acidentes em travessias no estado, 229 deles nos condados de Broward e Miami-Dade, de acordo com a equipe de dados da CBS News.

A pesquisa deles descobriu que o cruzamento na Northeast 141 Street, no norte de Miami, teve mais acidentes do que qualquer outro em nossa área nos últimos anos. Houve nove acidentes desde 2017 envolvendo trens de carga da FEC e Brightline.

“Quando você vê aqueles portões e luzes, a única coisa que deveria estar lá é um trem”, diz David Dech.

Dech, diretor executivo da Autoridade Regional de Transportes do Sul da Flórida, que opera o Tri-Rail, sabe muito bem o impacto que os acidentes têm.

“Isso é devastador para as tripulações envolvidas, é devastador e certamente impacta os passageiros dos trens”, disse Dech. "Isso não inclui os ferimentos e a perda de vidas na travessia."

A Tri-Rail faz parte da Florida Rail Alliance, um grupo de ferrovias que apoiou amplamente a HB1301, uma nova lei da Flórida que reprime motoristas e pedestres que correm riscos perto dos trilhos. Os motoristas pegos infringindo a lei serão multados em US$ 500 ou receberão 25 horas de serviço comunitário, além de seis pontos em sua carteira.



Para cada violação posterior, a multa salta para US$ 1.000 com mais seis pontos contra a licença.



Fonte: CBS News.