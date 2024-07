Viagens de cruzeiros no Caribe são alteradas por causa do furacão Beryl

O furacão Beryl, que quebrou recorde e atinge o Caribe enquanto se dirige para o oeste no oceano Atlântico, está impactando também as viagens de cruzeiros.



Grenada foi especialmente atingida na ilha de Carriacou, onde Beryl atingiu a costa como uma tempestade de categoria 4 na segunda-feira, 1. A Jamaica está atualmente sob vigilância de furacão, pois é o próximo no caminho projetado de Beryl.

As empresas de cruzeiros estão monitorando ativamente as previsões da trajetória do furacão. Até o momento, foram modificados os seguintes itinerários:



Carnival Cruise Line



A Carnival Horizon cancelou uma visita a Grand Cayman, Ilhas Cayman, nesta quarta-feira, 3 de julho.

O Carnival Liberty visitou Cozumel, no México, na terça-feira, 2 de julho, em vez de sexta-feira, 5 de julho, que agora será um dia no mar.



Royal Caribbean



A viagem do Celebrity Beyond em 29/06 Kralendijk, Bonaire, foi trocada por Oranjestad, Aruba em 2 de julho e transferirá Kralendijk, Bonaire para 4 de julho.



A viagem do Icon of the Seas em 29/06 visitou Cozumel, no México, e Costa Maya, no México, em vez de Philipsburg, St.



O Grandeur of the Seas cancelou a viagem do dia 17 e visitará Yucatan (Progresso), no México, no dia 4, e Cozumel, no México, no dia 3.



A viagem de 30/06 do Wonder of the Seas agora terá um Sea Day no dia 5, em vez de visitar Roatan, Honduras, e desfrutará de uma visita a Nassau, Bahamas, no dia 6, em vez de visitar Costa Maya, no México.



A viagem do Harmony of the Seas em 30/06 visitará agora Cozumel, no México, no dia 3, e Costa Maya, no México, no dia 4, em vez de Roatan, em Honduras.



Norwegian Cruise Line



Norwegian Breakaway 30/06 - A visita às Ilhas Roatan Bay, Honduras, foi substituída por uma visita a Puerto Plata, República Dominicana. Visitas a St. Thomas, Ilhas Virgens Americanas; Tortola, Ilhas Virgens Britânicas; e Great Stirrup Cay, Bahamas, foram adicionados.



Navegação Norwegian Jade 29/06 - A visita a Falmouth, Jamaica, foi cancelada e substituída por uma visita a San Juan, Porto Rico. A visita a George Town, Grand Cayman, foi substituída por Tortola, Ilhas Virgens Britânicas, e Cozumel, México, foi substituída por uma visita a Puerto Plata, República Dominicana.



Fonte: NBC6.