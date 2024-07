Ron DeSantis comemora redução de gastos do Medicaid da Flórida com imigrantes indocumentados

A quantidade de dinheiro que o programa Medicaid da Flórida gasta para fornecer cuidados de saúde de emergência a migrantes indocumentados caiu significativamente depois que o governador republicano Ron DeSantis lançou uma repressão multifacetada à imigração ilegal no meio da sua candidatura mal sucedida às primárias para presidente.



DeSantis assinou uma lei no ano passado orientando os hospitais que aceitam o Medicaid a pedir pacientes sobre seu status de imigração quando procuram tratamento.



Embora a lei não obrigue os pacientes a fornecer uma resposta aos hospitais, os grupos de defesa dos direitos dos imigrantes temiam que o mandato afastasse os migrantes de procurarem cuidados médicos urgentes. A administração DeSantis e outros republicanos da Flórida dizem que quaisquer reduções acentuadas nos gastos são sinais de que a sua repressão à imigração está funcionando.



O programa de Assistência Médica de Emergência da Flórida para imigrantes indocumentados registrou uma queda de 54% nas despesas faturadas ao Medicaid este ano – faltando menos de dois meses para o final do ano fiscal – desde que a lei estadual de imigração entrou em vigor, de acordo com uma análise do POLITICO.



Thomas Kennedy, da Florida Immigrant Coalition, disse que embora não haja provas concretas de que a queda nos gastos com o Medicaid seja resultado da lei, que entrou em vigor em julho de 2023, houve outros sinais de consequências.



“Obviamente, houve um certo êxodo de migrantes na Flórida”, disse Kennedy. “Quando tudo isso estava acontecendo – alertamos sobre a exacerbada escassez de mão de obra e as indústrias em dificuldades – dissemos que isso seria uma má ideia.”

A lei federal proíbe os imigrantes indocumentados de serem elegíveis para o Medicaid, mesmo que cumpram outros requisitos. Mas a lei federal também exige que os estados autorizem uma cobertura limitada do Medicaid para migrantes que enfrentam uma emergência médica, incluindo diálise, uma mulher grávida durante o parto ou um trauma.



Dados fornecidos ao POLITICO pela Agência de Administração de Cuidados de Saúde da Florida e pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA mostram que 148,4 milhões de dólares em dólares estaduais e federais do Medicaid foram destinados à cobertura de emergência para imigrantes na Florida no ano anterior à entrada em vigor da nova lei de imigração do estado. Desde 3 de maio, US$ 67 milhões foram destinados à cobertura de emergência este ano. Faltando dois meses para o final do ano fiscal, esse número aumentará, mas o estado ainda está no caminho certo para uma redução dramática nos gastos.



A queda nos gastos representa um aumento dramático na taxa de declínio. Os dados da AHCA também mostram que as despesas do Medicaid nos 12 meses anteriores à entrada em vigor da lei caíram um pouco mais de 13%. As despesas do Medicaid passaram de US$ 171,4 milhões em 2022 para US$ 148,4 milhões no ano passado.



Os hospitais podem solicitar financiamento emergencial do Medicaid em nome de um imigrante do Departamento de Crianças e Famílias da Flórida. Se aprovado, o DCF concederá assistência médica de emergência por um número limitado de dias. A maioria dos beneficiários são mulheres grávidas que entraram em trabalho de parto ou pacientes com doenças crônicas que necessitam de tratamentos que salvam vidas, como a diálise, mas alguns incluem pessoas que apareceram com uma emergência médica grave.



Fonte: Politico.