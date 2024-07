Explosões de fogos de 4 de julho deixam feridos no sul da Flórida

Pelo menos três pessoas no sul da Flórida ficaram feridas devido à explosão de fogos de artifício durante a celebração do 4 de julho.



Na quinta-feira, 4, aproximadamente às 21h50, perto de 300 E Las Olas Boulevard, em Fort Lauderdale, um jovem de 18 anos estava brincando com fogos de artifício quando eles explodiram inesperadamente.

O adolescente sofreu queimaduras em partes do corpo e foi transportado pelo Fort Lauderdale Fire Rescue como alerta de trauma por precaução para o Broward Health Medical Center. O jovem teve ferimentos sem risco de vida e espera se recuperar.



Pouco depois das 23h, os socorristas foram enviados para 1941 SW 48th Avenue em West Park, onde um homem de 16 anos teve um fogo de artifício na mão. Ele também foi transportado para o mesmo hospital como alerta de trauma.

Quase uma hora depois, o Broward Sheriff Fire Rescue chegou ao local em 277 SW 2nd Court em Deerfield Beach, onde um adolescente com idades entre 16 e 19 anos teve um lançador de morteiro caseiro de tubo de PVC explodindo em suas mãos. Ele teve ferimentos significativos na mão e também foi levado às pressas para o Broward Health Medical Center como alerta de trauma.



Apesar dos lembretes de segurança sobre fogos de artifício emitidos anualmente, de acordo com a análise de dados conduzida pela Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos em torno do feriado de 2023, adolescentes de 15 a 19 anos de idade tiveram a maior taxa estimada de lesões relacionadas a fogos de artifício tratadas em departamentos de emergência, com crianças as idades de 5 a 9 anos seguem de perto com a segunda taxa mais alta.

Aproximadamente 9.700 pessoas foram tratadas no pronto-socorro por ferimentos causados por fogos de artifício nos EUA em 2023 e um total de oito pessoas morreram, de acordo com o relatório.



Fonte: WSVN.