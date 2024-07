Flórida e Califórnia adotam regras opostas para proteção do calor extremo

A Flórida e Califórnia estão entre os estados com o maior número de mortes relacionadas ao calor. Mesmo assim, os estados adotaram regras bem diferentes para proteger trabalhadores.



Na Califórnia, os empregadores terão em breve de fornecer água e áreas com ar condicionado aos trabalhadores quando as temperaturas dentro dos armazéns subirem acima dos 82°F. Quando ultrapassar 87°F, os trabalhadores terão turnos mais curtos e ventiladores de refrigeração pessoais.

Na Flórida, quando um sol de 95°F° atinge os trabalhadores agrícolas, os governos locais estão efetivamente proibidos de obrigar os empregadores a fornecer água ou a fazer uma pausa na sombra.



A divisão nas proteções laborais relacionadas com o calor acompanha a disputa de terra arrasada entre os governadores democratas e republicanos dos estados, Gavin Newsom e Ron DeSantis. Esta divisão em matéria de proteção laboral junta-se a uma vasta gama de diferenças entre os estados azuis e vermelhos em matéria de direitos básicos, incluindo o acesso ao aborto, a regulamentação de armas e a proteção ambiental. É também um reflexo da dinâmica de poder nos estados costeiros: a Califórnia é firmemente pró-trabalho e a Florida é dominante nos negócios.



“Você pode observar os padrões de segurança em cada estado, sejam os padrões de aquecimento ou outros, e isso acompanhará a densidade sindical desses estados”, disse Lorena Gonzalez, chefe da Federação do Trabalho da Califórnia. “Os trabalhadores não têm na Flórida os mesmos direitos que têm na Califórnia.”

As regras divergentes sobre o aquecimento são emblemáticas de uma divisão política que só se aprofundará se o antigo Presidente Donald Trump for reeleito, encorajando os interesses da indústria em detrimento das prioridades sindicais em todos os estados. As diferentes abordagens estão a surgir numa altura em que as mortes relacionadas com o calor aumentaram 1.000% em locais como Phoenix na última década. Flórida e Califórnia estão entre os estados com o maior número de mortes relacionadas ao calor.



À medida que as alterações climáticas aceleram as ondas de calor em todo o país, as políticas destinadas a reduzir os níveis de dióxido de carbono na atmosfera e a ajudar as pessoas a adaptarem-se ao calor poderão sofrer um revés sob uma Casa Branca republicana.



Na terça-feira, a Administração Federal de Segurança e Saúde Ocupacional propôs regulamentos de aquecimento há muito aguardados para locais de trabalho interiores e exteriores, mas não serão definitivos até pelo menos 2026, a meio do que poderá ser o segundo mandato de Trump. A OSHA apresentou o seu projecto de directrizes em Junho ao centro de compensação regulamentar da Casa Branca, mas qualquer regra que venha antes das eleições poderá ser anulada pela Lei de Revisão do Congresso se os republicanos retomarem o controlo da Câmara em Novembro. As regras também deverão enfrentar desafios legais perante juízes recentemente autorizados pelo Supremo Tribunal a serem céticos em relação às ações das agências.



Os líderes trabalhistas e os defensores dos trabalhadores dizem que essa é uma razão para os estados estabelecerem as suas próprias regras.

“Queríamos ter certeza de que teríamos as melhores proteções possíveis para os trabalhadores aqui, não importa o que acontecesse no nível federal”, disse Tim Shadix, diretor jurídico do Warehouse Worker Resource Center, que defendeu a regra da Califórnia.

Embora cerca de metade dos estados do país possuam planos de segurança no local de trabalho, apenas alguns possuem proteções específicas relacionadas ao calor. Em 2005, a Califórnia se tornou o primeiro estado a aprovar regras de aquecimento externo exigindo que as empresas fornecessem sombra, água e descanso quando as temperaturas ultrapassassem 95°F. Desde então, Colorado, Oregon e Washington seguiram-nos.

Mas Minnesota e Oregon chegaram primeiro nas regras de aquecimento interno. A Califórnia cumpriu o prazo de 2019 para estabelecer padrões, estabelecidos por lei em 2016, em parte devido à Covid.

A Flórida, juntamente com muitos outros estados, incluindo aqueles do sudeste que apresentam algumas das temperaturas mais altas do país, não tem seu próprio plano estadual de aquecimento ou Administração de Segurança e Saúde Ocupacional.



Muitos no Sunshine State acreditam que deveriam ser os empregadores individuais a estabelecer regras personalizadas para os seus trabalhadores - em vez de uma abordagem governamental de tamanho único.

DeSantis aprovou em abril uma legislação que impede os governos locais de exigir que os empregadores cumpram os padrões de proteção térmica.



“Realmente não era nada que vinha de mim. Havia muita preocupação em um condado, Miami-Dade”, disse DeSantis. “Não vi isso ser um problema para o resto das partes do estado.”

Grupos agrícolas e empreiteiros de construção apoiaram a legislação, que resultou da proposta do condado de Miami-Dade em 2023 de um decreto exigindo que os empregadores fornecessem água e sombra aos trabalhadores quando o índice de calor excedesse 90°F.



Os defensores do projeto de lei da Flórida disseram que as diretrizes da OSHA são suficientes para proteger as pessoas no Sunshine State e em outras áreas.

Carol Bowen, lobista-chefe da Associated Builders & Contractors of Florida, disse que ter padrões diferentes em cada um dos 67 condados da Flórida ou em mais de 400 cidades “causa confusão e incerteza, e isso não beneficia ninguém”.



