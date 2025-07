Maior operação de resgate infantil da história dos EUA salva 60 crianças

Uma megaoperação policial chamada Operation Dragon Eye resgatou 60 crianças desaparecidas na região de Tampa Bay, na Flórida, tornando-se a maior ação do tipo já registrada nos Estados Unidos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23) pelo procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, e pelo marechal federal William Berger.

A operação durou duas semanas e contou com a participação de 20 agências, coordenadas pelo Escritório dos Marechais dos EUA e com apoio jurídico da Procuradoria Estadual. Oito pessoas foram presas por crimes como tráfico humano, abuso infantil, posse e tráfico de drogas.

As vítimas tinham entre 9 e 17 anos e, após o resgate, receberam cuidados físicos e psicológicos. "Se você vitimiza crianças, vai para a prisão. Fim da história", declarou Uthmeier. O comissário do Departamento de Polícia da Flórida, Mark Glass, afirmou que o Estado continuará lutando para proteger as crianças e prometeu seguir em busca daquelas que ainda estão desaparecidas.

Fonte: NBC