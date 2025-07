Tornado inesperado atinge costa oeste da Flórida e danifica dezenas de casas

Um tornado inesperado atingiu o condado de Pinellas, na costa oeste da Flórida, na noite de quarta-feira (4), causando danos significativos a dezenas de casas e espalhando destroços em bairros próximos a Tampa. O fenômeno, que não foi precedido por alerta, se formou durante uma tempestade severa que passou pela região no início da noite, afetando especialmente comunidades de casas móveis na área de Pinellas Park.

Equipes de emergência foram rapidamente mobilizadas e passaram a bater de porta em porta para verificar se havia vítimas. Até o fim da noite, as autoridades locais não haviam registrado feridos, mas confirmaram que diversas residências sofreram danos estruturais. A polícia de Largo pediu que a população evitasse a área atingida, para permitir que os socorristas trabalhassem com segurança.

Imagens feitas por moradores mostraram pedaços de telhado e revestimentos sendo arrancados pelos ventos, com detritos girando no ar enquanto o tornado avançava. Durante a noite, equipes de emergência atuaram na limpeza de ruas, e as autoridades pediram que a população evitasse fazer "turismo de desastres".

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) de Ruskin, que atende a região de Tampa Bay, a mesma tempestade também provocou granizo com tamanho variando de ervilhas até moedas de 25 centavos. Meteorologistas explicaram que o padrão típico de tempestades no verão da Flórida tem sido intensificado por uma baixa pressão em níveis superiores atravessando a península.

Com a chegada do verão, as tempestades na Flórida tendem a ser mais severas devido à instabilidade causada pelo encontro das brisas marítimas, o que pode resultar em ventos fortes, granizo e tornados de curta duração. Autoridades locais e meteorologistas do NWS devem vistoriar a área nesta quinta-feira para avaliar a força e o trajeto exato do tornado.

Também foram registrados apagões em diversas partes do condado, com equipes de concessionárias atuando durante a madrugada para restabelecer a energia. A população é alertada a prestar atenção redobrada às condições climáticas durante os meses de junho a setembro, quando se concentra a maior parte das chuvas na região.

Fonte: FOX