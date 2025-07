Torcedores do Fluminense são presos em estádio nos EUA durante jogo do Mundial de Clubes

Dois torcedores do Fluminense foram presos durante a partida contra o Mamelodi Sundowns, pela Copa do Mundo de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os homens sendo imobilizados no chão por sete policiais, em meio a uma abordagem violenta que gerou revolta entre os presentes.

Segundo a versão inicial, os torcedores teriam tentado invadir um setor indisponível da arena. Nas imagens, um deles aparece com um policial sobre seu corpo, enquanto outro é levado ao chão com socos, cercado por quatro agentes. Ainda não se sabe em que momento do jogo a detenção aconteceu.

No entanto, a família dos envolvidos contesta a acusação. Ao Gazeta News, os parentes disseram que o grupo havia comprado ingressos para uma determinada fileira, mas percebeu que a primeira fileira ainda estava disponível. Compraram então novos ingressos online e se dirigiram aos assentos corretos.

Segundo o relato, cerca de 20 minutos após o início da partida, um dos torcedores saiu para comprar bebida e, ao retornar, foi impedido de entrar no setor por um policial, mesmo apresentando os ingressos. Diante da recusa, ele retornou ao assento, mas foi abordado novamente, desta vez com o uso de spray de pimenta, e acabou sendo retirado à força. Um amigo, ao tentar interceder, também foi agredido e detido.

“Enquanto batiam neles, os policiais gritavam que ali não era o Brasil. Ou seja, foi puro preconceito”, disse um familiar.

Um dos detidos é cidadão americano e o outro possui cidadania e serve no Exército dos EUA. Ambos foram acusados de agressão a policiais e aguardam audiência para definição de fiança. A família afirma ter os ingressos em mãos e nega qualquer tentativa de invasão de setor.

Especialistas afirmam que casos de abuso de autoridade nos estádios têm sido frequentes.