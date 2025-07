Pai pula no mar para salvar filha que caiu de navio da Disney próximo a Fort Lauderdale

Resgate emocionante aconteceu no retorno do cruzeiro às Bahamas; passageiros registraram a ação heróica e emocionada do pai.

Um pai protagonizou um resgate dramático no mar ao pular na água para salvar sua filha pequena que caiu de um navio da Disney Cruise Line no trajeto entre as Bahamas e Fort Lauderdale, na Flórida. O incidente ocorreu no domingo (22) a bordo do Disney Dream, durante o último trecho de uma viagem de quatro noites.

Segundo passageiros e vídeos postados nas redes sociais, o pai se jogou no oceano logo após a queda da filha. Ele permaneceu boiando com a criança por mais de dez minutos, até a chegada da equipe de resgate do cruzeiro, que lançou botes salva-vidas e jogou coletes no mar. Passageiros relataram que a embarcação fez uma manobra rápida para retornar ao ponto da queda.

“É inacreditável como eles viraram dois pontinhos no mar tão rápido”, disse a passageira Laura Amador. O momento do resgate foi filmado por outros passageiros e compartilhado no TikTok. Nas imagens, o pai aparece segurando a filha até entregá-la à equipe de resgate, sendo ovacionado por quem assistia da bordo.

A Disney Cruise Line emitiu um comunicado parabenizando seus tripulantes pela rapidez na ação e reforçando seu compromisso com a segurança dos passageiros. Ainda não se sabe como a criança conseguiu ultrapassar as barreiras de proteção em vidro do navio.

A passageira Tracy Robinson-Hughes resumiu o sentimento de muitos a bordo: “Esse pai é um herói. Ele pulou para salvar sua filha. Ele merece ser reconhecido.”

Fonte: CBS