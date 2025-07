10 são presos durante Mundial de Clubes da FIFA em Miami por agressões e desordem

Durante os oito jogos do Mundial de Clubes da FIFA realizados no Hard Rock Stadium, em Miami, o escritório do xerife do condado de Miami-Dade informou a prisão de 10 pessoas por incidentes isolados, que foram “tratados de forma rápida e eficaz”. O evento reuniu cerca de 380 mil torcedores no total.

Entre os presos estão Kayla Hugue, detida por um mandado de prisão ativo, e Diego e Luna Luque, acusados de agredir um policial após se recusarem a retornar aos assentos. Outro caso foi o de Julian Fuentes, que teria tentado pular uma cerca, cuspido em um agente e fugido. Ele foi acusado de agressão agravada.

Também foram detidos: Andre Dossantos (resistência e conduta desordeira), Pedro Giovannone (jogar bebidas em torcedores), Lukas Goulart e Victor Henrique Da Costa Mesquita (agressões a oficial), Fareed Atayee (desobediência e invasão) e Borys Kapinos (resistência com violência).

Segundo a polícia, o plano de segurança foi bem-sucedido e o torneio ocorreu sem grandes incidentes, graças à cooperação entre agências locais, estaduais e federais.

Fonte: NBC