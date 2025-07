Universal Orlando lança promoção de ingressos para residentes da Flórida

O Universal Orlando Resort anunciou uma promoção especial de verão voltada para os moradores da Flórida. A partir desta quarta-feira, residentes do estado podem adquirir ingressos para dois dias em dois parques e ganhar um terceiro dia gratuito.

A oferta vale para o Universal Studios Florida e o Islands of Adventure, permitindo três dias de diversão em mais de 50 atrações imersivas. Os visitantes poderão curtir desde as áreas temáticas de Harry Potter até montanhas-russas radicais como a Jurassic World VelociCoaster, além do novo Minion Land.

Além disso, hotéis do complexo estão com descontos de até 40% em datas selecionadas. Hóspedes também têm benefícios como entrada antecipada nos parques, ideal para aproveitar ainda mais as férias em família.

Fonte: Click Orlando