Ex-lutador do UFC Godofredo Pepey é preso por violência doméstica nos EUA

O ex-lutador do UFC Godofredo Castro de Oliveira, mais conhecido como Godofredo Pepey, de 38 anos, foi preso na última segunda-feira (30) em Deerfield Beach, na Flórida (EUA), acusado de violência doméstica e sequestro contra sua esposa, Samara Mello. De acordo com relatos, o brasileiro teria agredido Samara, causado hematomas em seu rosto e corpo, destruído a casa e a impedido de sair ou contatar a polícia.

A denúncia foi feita por vizinhos, que acionaram as autoridades no dia seguinte ao episódio. Pepey foi levado sob custódia e teve sua fiança estipulada em US$ 120 mil (aproximadamente R$ 651 mil). Mesmo que pague o valor, ele terá de se apresentar ao departamento de imigração e poderá ser deportado.

Pepey está sendo processado pelo estado da Flórida e responde por sequestro com lesões corporais, agressão doméstica com estrangulamento, obstrução de comunicação com a polícia e violência doméstica. Samara Mello está recebendo apoio da Fighting Foundation, organização fundada por Rose Gracie para auxiliar lutadores e suas famílias.

O cearense ficou conhecido em 2012 ao participar da primeira edição do reality "The Ultimate Fighter Brasil", exibido pela TV Globo. Vice-campeão do torneio peso-pena, ele lutou 11 vezes no UFC antes de ser desligado em 2018. Desde então, fez mais três lutas, a última em 2022. Em 2024, tentou uma vaga como vereador em Fortaleza, mas não se elegeu.

Fonte: Combate.ge