Formigas "loucas" invadem a Flórida com supercolônias difíceis de eliminar

As chamadas tawny crazy ants — conhecidas pelo comportamento errático e cor castanha-avermelhada — estão se multiplicando pela Flórida, principalmente durante os meses mais quentes. A praga, identificada por pesquisadores da Universidade da Flórida, se destaca pela formação de supercolônias com múltiplas rainhas e ninhos interconectados, o que dificulta o controle.

Essas formigas, nativas do Brasil, foram introduzidas na Colômbia na década de 1950 para controlar cobras venenosas e outras espécies de formigas, mas acabaram se espalhando para estados do sudeste americano, como Texas e Flórida.

Segundo o entomologista Dr. Rudolf Scheffrahn, há registros de infestações em comunidades residenciais, campos de golfe e até prédios comerciais. Em alguns casos, os moradores relatam que o chão parece se mover devido à quantidade absurda de formigas presentes.

Apesar de não representarem uma ameaça direta à saúde — **não picam nem têm ferrão**, e sua mordida é fraca —, o maior incômodo é o número de indivíduos e a dificuldade em eliminar os focos. Muitas vezes, exterminar um ninho não resolve o problema, já que há vários outros conectados.

Outro desafio é o tratamento inadequado feito por empresas de controle de pragas, que nem sempre buscam eliminar a infestação na origem, e sim apenas no ponto de reclamação do cliente. A boa notícia, segundo Scheffrahn, é que essas infestações são temporárias e tendem a desaparecer em até dois anos por competição com outras espécies.

Entre as recomendações para lidar com as formigas “loucas” estão:

* Eliminar fontes de alimento, água e abrigo

* Reduzir entulho e objetos desnecessários

* Não lavar calçadas tratadas com pesticidas

* Evitar misturar tratamentos caseiros com os profissionais

Estar preparado para contratar controle frequente

Fonte: News6