Moscas que devoram carne viva ameaçam a Flórida e levam ao fechamento da fronteira para o gado

As autoridades da Flórida estão em alerta máximo com a possível reintrodução da mosca "New World Screwworm" — conhecida por devorar carne viva — nos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura do estado confirmou que infestações do parasita vêm avançando pelo México desde 2023, o que levou o governo federal a anunciar nesta quarta-feira (23) o fechamento temporário dos portos de entrada de gado na fronteira sul do país.

A screwworm é uma larva que invade feridas abertas em animais de sangue quente, alimentando-se do tecido vivo e podendo levar à morte caso o problema não seja tratado. Embora erradicada dos EUA desde os anos 1980, a praga chegou a ressurgir brevemente nos Keys da Flórida em 2016, afetando cervos ameaçados de extinção, mas foi novamente contida.

Autoridades destacam que o risco é especialmente alto em estados de clima quente como a Flórida, onde há grande densidade de animais silvestres e domésticos. Um plano federal de ação já está em curso, com medidas como a liberação de moscas estéreis no sul do Texas para frear a reprodução da praga.

O comissário de Agricultura da Flórida, Wilton Simpson, alertou produtores e veterinários para ficarem atentos a sintomas como feridas com larvas, secreção com sangue, mau cheiro e isolamento de animais do grupo. Casos suspeitos devem ser comunicados ao FDACS pelo telefone (850) 410-0900.

Fonte: News6