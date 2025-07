Escolas da Flórida vão instalar detectores de vape com verba de acordo judicial

O distrito escolar do condado de Osceola, na Flórida, vai instalar detectores de vape nas escolas públicas como parte de um esforço para combater o uso de cigarros eletrônicos entre estudantes. A iniciativa será financiada com US$ 400 mil provenientes de um acordo judicial firmado com a fabricante JUUL Labs.

O valor integra um montante de até US$ 79 milhões que a empresa se comprometeu a pagar ao estado da Flórida, após ser acusada de direcionar suas campanhas publicitárias a adolescentes e jovens. O dinheiro está sendo destinado a ações de prevenção e controle do uso de nicotina entre os mais jovens.

Além da instalação dos dispositivos de detecção nas escolas, o Departamento de Saúde da Flórida em Osceola também lançará programas educativos voltados à prevenção do uso de vape e ao tratamento da dependência de nicotina.

Em 2022, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) ordenou a retirada dos produtos da JUUL do mercado norte-americano, em resposta às preocupações com os impactos da empresa sobre a saúde pública, especialmente entre adolescentes.

Fonte: Local 10