Número de mortes supera o de nascimentos na Flórida — e isso pode afetar seu bolso

Um estudo recente da ValuePenguin revelou que a Flórida ocupa a segunda posição no país com o maior número de mortes em comparação ao de nascimentos. Em 2022, foram quase 15 mil mortes a mais do que nascimentos no estado, reflexo de uma tendência nacional de queda na taxa de fertilidade. Ao todo, mais de 20 estados norte-americanos registraram esse desequilíbrio populacional.

Na Flórida, a queda na taxa de natalidade chega a 16% entre 2005 e 2023. Segundo os pesquisadores, isso se deve a fatores como o alto custo da criação de filhos, maior acesso a métodos contraceptivos e o adiamento do casamento e da maternidade. Como mulheres casadas têm, em média, o dobro de filhos em relação às solteiras, esse adiamento tem peso importante na estatística.

A situação preocupa especialistas em saúde pública, que alertam para os impactos no sistema de seguros. Com o envelhecimento da população e a diminuição de jovens saudáveis no sistema, o custo de manter os mais velhos — que exigem mais cuidados médicos — deve recair sobre todos os segurados. Ou seja, a consequência prática pode ser o aumento dos planos de saúde para a população em geral.

Fonte: News6