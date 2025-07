Execução de condenado na Flórida será a 26ª nos EUA em 2025, superando total de todo o ano passado

A Flórida se prepara para executar Michael Bernard Bell, de 54 anos, nesta terça-feira (15), no presídio estadual em Starke. Caso ocorra, será a 26ª execução realizada nos Estados Unidos em 2025 — superando o total de 25 no ano anterior e marcando o maior número desde 2018. Bell foi condenado à morte em 1995 pelo assassinato de Jimmy West e Tamecka Smith, mortos a tiros em frente a um bar na tentativa de um acerto de contas.

Segundo os registros judiciais, Bell acreditava que o carro de West pertencia ao homem responsável pela morte de seu irmão. Sem saber que o veículo havia sido vendido, ele emboscou as vítimas com um fuzil AK-47. Além desses crimes, Bell foi condenado por outros três homicídios: o assassinato de uma mulher e seu filho pequeno em 1989, e o homicídio do namorado de sua mãe, quatro meses antes do ataque no bar.

A Flórida lidera as execuções nos EUA em 2025, com sete já realizadas antes de Bell e outra programada ainda este mês. O estado superou Texas e Carolina do Sul, ambos com quatro execuções. Os advogados de Bell recorreram às supremas cortes estadual e federal, alegando novas evidências, mas os juízes da Flórida rejeitaram o pedido por unanimidade, citando provas "esmagadoras" da culpa do réu. A Suprema Corte dos EUA ainda não decidiu sobre o recurso.

Fonte: CBS