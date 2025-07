Condado da Flórida lidera com sistema 911 de alta tecnologia que recebe textos e vídeos

O condado de Collier, na Flórida, se tornou referência nacional ao operar um dos sistemas de emergência 911 mais avançados dos Estados Unidos. Graças à implantação do chamado NG911 (Next Generation 911), o serviço permite que moradores enviem mensagens de texto, vídeos e localização em tempo real aos operadores durante emergências, agilizando o envio de socorro.

O avanço é resultado de mais de uma década de esforços do xerife Kevin Rambosk e do diretor de comunicações Bob Finney. A tecnologia da empresa RapidSOS conecta o centro a dados de edifícios inteligentes, carros, relógios digitais e outros dispositivos, possibilitando respostas mais rápidas e eficientes em situações críticas, como furacões.

A estrutura de Collier cobre uma área de mais de 5 mil km² e tem sido vital durante desastres naturais como os furacões Irma, Ian e Milton. O sistema é tão robusto que o condado foi chamado para assumir chamadas de emergência de Tallahassee durante a aproximação do furacão Helene, e mantém parcerias com regiões como Charleston, na Carolina do Sul, para ações emergenciais cruzadas.

Apesar da eficiência, a falta de financiamento e coordenação federal ainda é um desafio. Especialistas ressaltam que o bom funcionamento do sistema se deve mais à dedicação dos profissionais do que à infraestrutura em si.

Fonte: ABC