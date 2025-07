Alerta na Flórida: quatro mortes por bactéria "devoradora de carne" em 2025

Casos de Vibrio vulnificus foram registrados em quatro condados; autoridades de saúde pedem atenção redobrada ao contato com água salgada ou frutos do mar crus

O Departamento de Saúde da Flórida (FDOH) confirmou que quatro pessoas morreram neste ano após contraírem a bactéria Vibrio vulnificus, popularmente conhecida como “bactéria devoradora de carne”. Os casos ocorreram nos condados de Bay, Broward, Hillsborough e St. Johns.

Segundo o FDOH, 11 pessoas foram infectadas com a bactéria em 2025 no estado, sendo que sete ficaram doentes e quatro não resistiram. A origem dos casos não foi especificada, e as autoridades não informaram onde exatamente os infectados contraíram a bactéria.

A Vibrio vulnificus é uma bactéria naturalmente presente em águas salgadas ou salobras (quando a água doce se mistura com água do mar), especialmente em regiões costeiras e quentes. A infecção pode ocorrer por meio da ingestão de frutos do mar crus ou malcozidos, ou pelo contato da água contaminada com feridas abertas.

Em 2024, a Flórida teve um número recorde de infecções: 82 casos e 19 mortes, a maioria após as inundações provocadas pelos furacões Helene e Milton, que aumentaram as áreas de água salobra — ambiente ideal para proliferação da bactéria.

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), infecções por *Vibrio* são consideradas raras, mas podem ser graves. Estima-se que cerca de 80 mil pessoas sejam infectadas por bactérias do gênero *Vibrio* a cada ano no país, com cerca de 100 mortes.

As autoridades de saúde recomendam que a população evite contato com água salgada ou brackish caso tenha cortes ou feridas na pele e que frutos do mar sejam sempre bem cozidos antes do consumo.

Fonte: USA Today