Cientistas cruzam corais de Honduras para tentar salvar recifes da Flórida

Diante da degradação acelerada dos recifes de coral na Flórida, cientistas apostam em uma solução inédita: cruzar corais do Caribe hondurenho com espécies locais para criar organismos mais resistentes às mudanças climáticas. O projeto foi liderado por pesquisadores da Universidade de Miami em parceria com o centro marinho Tela Marine, de Honduras, e o Aquário da Flórida.

Trata-se da primeira vez que um cruzamento internacional de corais é autorizado para plantio em recifes selvagens. A espécie foco da iniciativa é o coral Elkhorn, um dos principais responsáveis pela estrutura dos recifes e listado como ameaçado nos EUA. Segundo os cientistas, mais de 95% dos Elkhorns da Flórida desapareceram nas últimas décadas, vítimas do aumento das temperaturas oceânicas, doenças e impactos do desenvolvimento urbano.

O coral de Tela Bay, em Honduras, sobrevive em condições extremas e por isso foi escolhido para a experiência. Após obter autorizações, fragmentos foram trazidos aos EUA, onde pesquisadores realizaram o cruzamento com exemplares locais — o resultado foi apelidado de “Flonduran Elkhorn”.

Os primeiros “corais híbridos” foram plantados este mês nos recifes da Flórida, protegidos por estruturas contra predadores. Os cientistas esperam que eles resistam às próximas ondas de calor marinho e ajudem a restaurar o ecossistema. Além da biodiversidade, os recifes têm papel vital na proteção costeira, funcionando como barreiras contra tempestades e inundações.

O desafio agora, segundo os pesquisadores, é escalar o projeto. “Precisamos plantar centenas de milhares de corais por todo o recife”, afirmou o biólogo marinho Andrew Baker. “Temos os meios para isso, mas é hora de agir.”

Fonte: CBS