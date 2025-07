Um homem da Flórida foi preso após publicar ameaças de morte na rede social X (antigo Twitter), dizendo que mataria “TODOS” que estivessem na suposta lista de clientes de Jeffrey Epstein — lista essa cuja existência já foi desmentida oficialmente pelo FBI e pelo Departamento de Justiça.

Segundo documentos judiciais divulgados nesta segunda-feira (15), Terrell Bailey-Corsey teria feito as ameaças na última terça-feira, aparentemente em resposta a uma interação com a IA do X, chamada Grok, que negou a existência da tal lista. “Você está errado, @grok. Se eu ver qualquer um desses envolvidos na vida real, eu vou MATAR. Na hora”, teria escrito.

Em seguida, Bailey-Corsey postou uma nova mensagem ameaçando diretamente três autoridades do governo — cujos nomes não foram revelados nos documentos. “EU VOU MATAR VOCÊS NA HORA”, escreveu, acrescentando minutos depois: “É hora de começar a matar políticos na hora”.

Procuradores afirmaram que Bailey-Corsey continuou publicando conteúdos ameaçadores nos dias seguintes, incluindo um vídeo em que teria ameaçado outra autoridade pública. A prisão foi inicialmente reportada pelo site CourtWatch.

O advogado de defesa pública atribuído ao caso ainda não comentou. Até a tarde de segunda-feira, Bailey-Corsey não havia comparecido ao tribunal nem registrado uma declaração formal de culpa.

Jeffrey Epstein, financista bilionário e condenado por crimes sexuais contra menores de idade, morreu por suicídio em uma prisão federal em 2019, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores. Especulações em torno de uma suposta “lista de clientes” circularam desde então, mas nunca foram confirmadas por investigações oficiais.

Fonte: ABC