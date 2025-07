Casal é preso após fazer sexo a bordo de avião na frente de crianças

Um casal de Connecticut foi preso por fazer sexo na frente de crianças num voo entre Nova York e Flórida na manhã do último sábado (19/7).

Trista Reilly, de 43 anos, foi flagrada "fazendo movimentos para cima e para baixo com a cabeça" enquanto estava apoiada no colo de Christopher Drew Arnold, de 42, no voo da JetBlue, de acordo com documentos judiciais obtidos pela emissora WWSB.

A mãe das crianças relatou o ocorrido à comissária de bordo — dizendo que seus dois filhos haviam testemunhado o comportamento público inadequado, de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Sarasota.

Os dois menores corroboraram o relato à polícia.

Trista e Christopher, ambos de Danbury, foram presos por volta das 11h30, logo após o pouso do avião no Aeroporto Internacional Bradenton, em Sarasota (Flórida).

Eles foram acusados de exibição obscena ou lasciva, especificamente na presença de menores, e responderão ao processo em liberdade.

Christopher já havia sido preso em março por conduta desordeira e agressão.

Fonte: EXTRA