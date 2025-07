Mulher é atacada por jacaré enquanto nadava com namorado e cachorro na Flórida

Uma mulher de 27 anos foi atacada por um jacaré enquanto nadava em um trecho raso do Rio St. Lucie, na região de Stuart, Flórida. Segundo o gabinete do xerife do condado de Martin, o ataque aconteceu na quarta-feira (10), quando ela, o namorado e o cachorro nadavam em águas na altura da cintura após saírem com um barco.

Durante o mergulho, o jacaré mordeu a mão e o punho da mulher, puxando-a brevemente para debaixo d’água. De acordo com o tenente Michael McCarthy, do gabinete do xerife, o namorado reagiu rapidamente e conseguiu resgatar a vítima, evitando um desfecho mais grave.

O casal conseguiu retornar ao barco e o namorado a levou até a rampa de acesso em Charlie Leighton Park, em Palm City. De lá, ela foi transportada de helicóptero ao hospital HCA Florida Lawnwood, em Fort Pierce.

A mulher, que não teve o nome divulgado, sofreu várias fraturas na mão e no punho, além de cortes e arranhões na parte superior dessas regiões. O namorado e o cachorro não se feriram.

O órgão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida (FWC) foi acionado e está tentando localizar o jacaré envolvido no ataque. Até a noite de quinta-feira, o animal ainda não havia sido capturado, mas as buscas continuam.

O estado de saúde atualizado da mulher não foi divulgado. As autoridades locais e o hospital não responderam aos pedidos de comentário da imprensa.

Fonte: ABC