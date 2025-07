Miami Beach libera consumo de bebidas alcoólicas na areia em programa piloto

Projeto aprovado pela cidade permite venda e consumo de álcool em trecho específico da praia durante um ano, com meta de atrair mais turistas e arrecadar recursos.

A prefeitura de Miami Beach aprovou um programa piloto que autoriza o consumo de bebidas alcoólicas diretamente na areia, algo antes proibido na cidade. A iniciativa foi aprovada por 5 votos a 2 pelos comissários locais e terá duração de um ano. O objetivo, segundo autoridades, é alinhar Miami com outras praias famosas ao redor do mundo.

“O que queremos é imitar as grandes praias do mundo. Faz parte da nossa visão”, afirmou a comissária Kristin Rosen Gonzalez. O projeto permite que apenas a empresa Boucher Brothers, que atua em frente ao Lummus Park, venda cerveja, vinho e drinques prontos para o consumo na faixa de areia, todos os dias das 11h às 18h.

Para muitos frequentadores, a medida é bem-vinda. “As pessoas vêm para Miami para se divertir. Isso facilita nossa vida”, disse Osiris Ramirez. Já o turista Steve Turk acredita que a regulamentação vai aumentar a segurança, evitando a venda irregular de bebidas por ambulantes e o consumo por menores de idade.

Além da comodidade para os visitantes, a cidade também espera ganhos financeiros com a mudança. O contrato garante à prefeitura um mínimo de US$ 250 mil por ano, além de 20% da arrecadação com a venda de álcool, que poderá ser usada em programas educacionais, culturais ou entidades sem fins lucrativos.

Ainda não há data definida para o início da operação, mas os detalhes estão sendo finalizados pelas autoridades municipais.

Fonte: Local10