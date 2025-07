Atração da NASA em Merritt Island é eleita a melhor dos EUA, segundo o Tripadvisor

Kennedy Space Center é destaque no ranking global de atrações turísticas, superando até parques famosos de Orlando. Outras atrações da Flórida também figuram entre as melhores do país.

O Centro Espacial Kennedy, localizado em Merritt Island, na Flórida, foi eleito a atração número 1 dos Estados Unidos pelo site de viagens Tripadvisor. A lista “Best of the Best Things to Do” foi divulgada na última semana e reúne avaliações de visitantes sobre museus, parques naturais e outros destinos turísticos ao redor do mundo.

Globalmente, o complexo da NASA também conquistou o terceiro lugar entre todas as atrações avaliadas, acumulando mais de 15 mil avaliações com nota máxima. A primeira colocada no ranking mundial foi a Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha.

O Tripadvisor destacou que o ranking é baseado em experiências compartilhadas por milhões de viajantes. “Quer você busque adrenalina ou prefira passeios mais tranquilos, nossa lista mostra o que há de melhor no mundo”, afirmou a presidente da empresa, Kristen Dalton.

Outras atrações da Flórida também ganharam destaque no ranking nacional. A Stetson Mansion, localizada em DeLand, ficou em quinto lugar, enquanto o Parque Estadual John Pennekamp Coral Reef, em Key Largo, ocupou a sexta posição.

No quesito experiências, um passeio de barco privativo de duas horas em Miami e um tour de caiaque na região da baía de Tampa também apareceram entre os dez melhores dos Estados Unidos.

