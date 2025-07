Camaleões invasores se espalham em bairro da Flórida Central — mas o maior problema não são eles

Pesquisadores da Universidade da Flórida (UF/IFAS) identificaram uma população de camaleões exóticos vivendo em um bairro suburbano no condado de Orange, região central do estado. Embora a presença desses répteis — conhecidos como panther chameleons — tenha despertado curiosidade e até simpatia por parte dos moradores, o estudo revelou que o verdadeiro problema está na movimentação humana gerada em torno deles.

Originários de Madagascar, esses camaleões são bastante valorizados no mercado de animais exóticos, podendo valer até US$ 2 mil. De acordo com a UF/IFAS, a indústria de animais de estimação da Flórida tem contribuído para o aparecimento dessas espécies na natureza, e o clima favorável do estado facilita sua sobrevivência e reprodução.

Muitos desses animais são alvo do chamado ranching, prática que consiste em soltar espécies exóticas propositalmente para depois capturá-las e revendê-las. Com isso, colecionadores e caçadores têm invadido propriedades privadas à noite, usando lanternas para localizar os répteis.

Embora os camaleões em si não representem riscos — possuem mordida fraca e não são venenosos — a presença constante de estranhos à noite gerou medo, frustração e desconfiança entre os moradores. Para evitar incentivar mais buscas, os cientistas optaram por não revelar a localização exata do bairro estudado.

O estudo também revelou uma divisão entre os residentes. Enquanto alguns demonstraram interesse em proteger os camaleões, por achá-los atraentes, outros se incomodaram com a movimentação irregular e a sensação de insegurança. Isso pode dificultar ações de controle ou erradicação da espécie.

“A espécie em si não está causando o conflito, mas sim o comportamento humano em torno dela”, explicou Diane Sturgeon, pesquisadora do UF/IFAS. “Quando comunidades passam a desconfiar das ações ligadas a uma espécie — e não da espécie em si — isso pode gerar resistência a medidas de controle e até criar uma proteção involuntária ao animal invasor.”

Fonte: Click Orlando