Nova lei da Flórida exige curso mais longo para adolescentes que vão tirar a permissão de dirigir

A partir de 1º de agosto, jovens de até 18 anos precisarão concluir curso de seis horas sobre segurança no trânsito para obter a carteira de aprendiz.

Adolescentes que pretendem tirar a permissão para dirigir na Flórida terão de cumprir uma nova exigência a partir de 1º de agosto. Uma lei estadual, aprovada neste ano, determina que todos os primeiros solicitantes com menos de 18 anos devem completar um curso de seis horas de Educação para Trânsito e Segurança ao Dirigir (DETS, na sigla em inglês).

O curso será mais completo do que o anterior, com conteúdos equivalentes ao currículo de educação de trânsito definido pelo Departamento de Educação da Flórida. Ele abordará leis de trânsito, direção segura, estratégias de direção defensiva, perigos do uso de substâncias ao volante, distrações ao dirigir, boas práticas para condução em diferentes condições climáticas e como agir em abordagens policiais.

Os estudantes poderão fazer o curso presencialmente ou online, incluindo pela Florida Virtual School. Além disso, quatro outras instituições foram autorizadas a oferecer o DETS de forma virtual, com informações disponíveis no site do Departamento de Segurança nas Rodovias e Veículos Motorizados da Flórida (HSMV).

O novo curso substituirá o atual programa de quatro horas conhecido como Curso de Leis de Trânsito e Educação sobre Substâncias (TLSAE). No entanto, adolescentes que já tiverem feito o curso antigo antes de 1º de agosto, e tiverem um certificado de conclusão válido, não precisarão realizar o novo treinamento.

Fonte: Click Orlando