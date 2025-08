Salário mínimo da Flórida sobe para US$ 14 por hora a partir de 30 de setembro

O salário mínimo na Flórida terá um novo reajuste no dia 30 de setembro, subindo para US$ 14 por hora. O aumento faz parte da implementação de uma emenda constitucional aprovada pelos eleitores em 2020, que prevê elevações anuais de US$ 1 até alcançar US$ 15 por hora em 2026. A proposta foi liderada pelo advogado John Morgan, de Orlando.

O salário mínimo havia subido para US$ 10 em 2021 e, desde então, vem sendo ajustado sempre no dia 30 de setembro. A partir de 2027, os valores passarão a ser corrigidos com base na inflação. Trabalhadores que recebem gorjetas também terão aumento proporcional: sua remuneração mínima subirá de US$ 9,98 para US$ 10,98 por hora neste ano.

Atualmente, o salário mínimo federal nos Estados Unidos continua em US$ 7,25 por hora, valor que não sofre reajuste desde 2009. A Flórida, portanto, se destaca por adotar um ritmo mais acelerado de valorização do piso salarial.

Fonte: NBC