Tampa lidera ranking das cidades mais "amigáveis" para mosquitos nos EUA, diz estudo

Um estudo recente do site The Leaflet apontou Tampa, na Flórida, como a cidade mais “amigável” para mosquitos em todo os Estados Unidos. O ranking foi baseado em dados do clima compilados pela NOAA entre abril de 2024 e março de 2025, com foco em dois fatores que favorecem a reprodução dos insetos: alta precipitação anual e temperaturas médias acima de 21°C (70°F).

De acordo com o levantamento, Tampa registra mais de 78 polegadas de chuva por ano (quase 2 metros) e mantém temperaturas médias superiores a 24°C (75°F), criando o ambiente perfeito para que ovos de mosquito eclodam rapidamente e as populações se multipliquem.

O relatório observa que, apesar dos esforços de controle, um problema comum na cidade são calhas entupidas, que acumulam água parada — ambiente ideal para criadouros. A recomendação é que a limpeza dessas calhas seja feita mensalmente, especialmente durante o período chuvoso.

Além de Tampa, outras cidades do sudeste dos EUA também figuram no topo da lista, mostrando que a combinação de calor e umidade continua sendo o principal atrativo para esses vetores.

Fonte: Click Orlando