Irmãos de 7 e 8 anos morrem após contraírem raiva por mordida de morcego

Um menino de oito anos morreu no sábado, 7, após sofrer um ataque de um morcego. O animal também mordeu o irmão de sete anos que morreu em dezembro. Os menores estavam dormindo quando o morcego atacou e contaminou as crianças com raiva. O caso foi registrado em Oaxaca, no México. As informações são do Infobae.



De acordo com a mídia mexicana, o outro irmão morreu no dia 28 de dezembro de 2022. A irmã de 2 anos também teve contato com o animal, mas recebeu alta no dia 30 de dezembro pois o teste para raiva deu negativo.



As autoridades de saúde confirmaram, a 2 de janeiro, que o menino morreu do vírus da raiva, nomeadamente na sua variante V3 do morcego hematofágico, ou seja, um morcego que se alimenta do sangue dos mamíferos.



Após a repercussão do caso, as autoridades fizeram um apelo aos habitantes para que não discriminassem as pessoas que recuperaram ou foram expostas à doença, uma vez que esta não é transmitida de humano para humano.



Após a confirmação, as autoridades visitaram o município e arredores onde as crianças foram mordidas e aplicaram vacinas antirrábicas a animais de estimação.



A raiva é uma doença viral grave que afeta o cérebro e a medula espinhal de mamíferos. O vírus é geralmente transmitido aos seres humanos através da mordida de um animal infectado.



Números dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) mostram que os casos de raiva humana são extremamente raros nos Estados Unidos, com um a três relatados a cada ano em média. A exposição a morcegos infectados é a principal causa de mortes por raiva humana nos EUA, respondendo por cerca de 70% das mortes, segundo o Miami Herald.