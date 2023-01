Quais os passaportes mais valiosos do mundo em 2023?

Um passaporte valioso é aquele com maior quantidade de países nos quais o portador do documento pode entrar sem a necessidade de visto. Atualmente, quais são os passaportes mais valiosos do mundo?



O Henley Passport Index divulgou este mês o ranking dos passaportes mais poderosos do mundo para 2023, e as classificações podem surpreender: Reino Unido e Estados Unidos ainda estão entre os dez primeiros, mas não no top 5.



O Japão ficou em primeiro, com 193 destinos sem necessidade de visto, seguido por Coréia do Sul e Cingapura, em segundo, e Alemanha e Espanha, em terceiro. Este é o quinto ano consecutivo que o Japão ficou em primeiro lugar. Já o Brasil, que no ano passado ficou em 19º lugar, ocupa agora a 20ª colocação, com acesso sem visto a 170 destinos.



Veja os melhores e os piores passaportes para 2023:



1. Japão (193 destinos)

2. Cingapura, Coreia do Sul (192 destinos)

3. Alemanha, Espanha (190 destinos)

4. Finlândia, Itália, Luxemburgo (189 destinos)

5. Áustria, Dinamarca, Holanda, Suécia (188 destinos)

6. França, Irlanda, Portugal, Reino Unido (187 destinos)

7. Bélgica, Nova Zelândia, Noruega, Suíça, Estados Unidos, República Tcheca (186 destinos)

8. Austrália, Canadá, Grécia, Malta (185 destinos)

9. Hungria, Polônia (184 destinos)

10. Lituânia, Eslováquia (183 destinos)

Os piores passaportes do mundo

102. Coreia do Norte (40 destinos)

103. Nepal, território palestino (38 destinos)

104. Somália (35 destinos)

105. Iêmen (34 destinos)

106. Paquistão (32 destinos)

107. Síria (30 destinos)

108. Iraque (29 destinos)

109. Afeganistão (27 destinos)

O Henley Passport Index compara o acesso sem visto de 199 passaportes diferentes a 227 destinos de viagem da IATA, a Associação Internacional de Transporte Aéreo. Se nenhum visto for necessário, a pontuação é 1 para esse passaporte (isso inclui países onde um visto pode ser obtido na chegada etc.) Se um visto (ou e-visa do governo) for necessário antes da partida, a pontuação será 0.

Fonte: Forbes.