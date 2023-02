"Ouvi um homem gemendo na babá eletrônica", diz mãe alemã

Uma mulher alemã ficou profundamente perturbada depois de ouvir o que ela alega ser uma 'voz de homem assustadora' vinda de seu monitor de bebê. Preocupada, ela publicou um aviso a todos os pais que usam um monitor conectado ao wi-fi.



Victoria Mihajlenko, 25 anos, é influencer alemã e disse que quando ouviu o barulho estranho vindo do quarto da filha, correu para ver o que era e descobriu que o ruído vinha da babá eletrônica.



“Ouvimos uma voz de homem em nosso monitor falando com nosso bebê. Meu coração parou e eu me senti mal do estômago”, escreveu ela. "Quando eu estava fazendo minha pesquisa sobre babás eletrônicas, sabia que hackear era uma possibilidade, mas não sabia que isso aconteceria conosco!!'", completou.



Chocada com o som perturbador, ela imediatamente desligou a câmera e denunciou à polícia. "Fico pensando se esta pessoa viu tudo o aconteceu no meu quarto. Se observou eu amamentar. Muitas vezes, depois de tomar banho, eu corria nua na frente dessa câmera. Troquei minha bebê na frente dela! Esse estranho estava vendo minha filha dormindo. Ninguém vê isso. É incrivelmente desconfortável e terrivelmente cruel”, diz.



Mihajlenko decidiu expressar suas preocupações nas redes sociais por





Primeiro - garantir que todas as outras mãespais estivessem cientes de que os aparelhos de babás eletrônicas wi-fi podem ser invadidas remotamente. 'Certifique-se de fortalecer sua senha, habilitar 2FA (autenticação de dois fatores) e ter uma senha WIFI. Ou se você for mãe ou estiver pensando em comprar um monitor WIFI, reconsidere!' escreveu.



De acordo com os fundamentos do equipamento para bebês, praticamente qualquer monitor de bebê pode ser invadido, mas o tipo de monitor usado pode determinar o quão difícil ou fácil é fazer isso. Por exemplo, um monitor de bebê wi-fi sem senha será muito mais fácil de hackear em comparação com um com uma senha forte e autenticação de dois fatores.



Segundo - ela pediu ajuda e orientação sobre o ocorrido porque não conseguia dormir. 'Estou me sentindo tão ansiosa e mal consigo dormir pensando demais nisso. Como posso superar?'



Segundo especialistas, os monitores essenciais para equipamentos para bebês correm menos riscos se os pais garantirem que sua rede wi-fi seja segura e para 'limitar a transmissão de feed de vídeo fora de sua própria rede privada' tanto quanto possível.



Victoria relatou o problema para o fabricante, que disse que suas alegações eram falsas e pediu que ela pedisse desculpas porque em testes o aparelho não emitiu nenhum ruído.



Como os hackers podem obter acesso a babás eletrônicas



Revista de consumo 'Which?' alertou que cerca de 3,5 milhões de câmeras de segurança conectadas à internet no país correm o risco de serem hackeadas, mesmo que os usuários tenham alterado a senha, depois que pesquisadores testaram uma série de dispositivos há dois anos.

Embora tais incidentes sejam raros, isso ocorre depois que outra jovem família temeu ter sido espionada em sua própria casa por semanas depois que seu filho de 15 meses foi acordado durante a noite após ouvir uma 'voz masculina profunda', que eles acreditam ser um homem acessando a câmera do berço.

Shannon Richardson, de Banbury, Oxfordshire, diz que seu filho Freddie inexplicavelmente acordava todas as noites por volta das 2h da manhã em dezembro e se recusava a voltar a dormir, deixando ela e seu parceiro Jack Gray perplexos.

Qualquer produto conectado à internet sem segurança adequada pode ser invadido por alguém, inclusive uma babá eletrônica.

Os hackers vasculham a web para encontrar câmeras não seguras, antes de explorá-las.

A forma mais comum é acessando o roteador wi-fi de uma casa, por onde operam os aparelhos. Se eles não forem protegidos por senha, eles são fáceis de se infiltrar.



Fonte: Daily Mail.