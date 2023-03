Cientistas criam camundongos com células de 2 machos pela 1ª vez

Pela primeira vez, os cientistas criaram camundongos bebês a partir de dois machos. A descoberta levanta a possibilidade distante de usar a mesma técnica para as pessoas no futuro.



Os especialistas alertaram que muito poucos embriões de camundongos se desenvolveram em filhotes de camundongos vivos e ninguém sabe se funcionaria para humanos.



Ainda assim, “é uma estratégia muito inteligente”, disse Diana Laird, especialista em células-tronco e reprodução da Universidade da Califórnia, em San Francisco, que não participou da pesquisa. “É um passo importante tanto nas células-tronco quanto na biologia reprodutiva”.



Os cientistas descreveram seu trabalho em um estudo publicado na quarta-feira na revista Nature.

Primeiro, eles pegaram células da pele da cauda de camundongos machos e as transformaram em “células-tronco pluripotentes induzidas”, que podem se desenvolver em muitos tipos diferentes de células ou tecidos. Então, por meio de um processo que envolvia cultivá-los e tratá-los com uma droga, eles converteram células-tronco de camundongos machos em células femininas e produziram óvulos funcionais.

Por fim, eles fertilizaram esses óvulos e implantaram os embriões em camundongos fêmeas. Cerca de 1% dos embriões – 7 de 630 – se transformaram em filhotes de camundongos vivos.

Os filhotes pareciam crescer normalmente e foram capazes de se tornar pais da maneira usual, disse o líder da pesquisa Katsuhiko Hayashi, da Universidade de Kyushu e da Universidade de Osaka, no Japão, a colegas cientistas na Terceira Cúpula Internacional sobre Edição do Genoma Humano na semana passada.

Em um comentário publicado juntamente com o estudo da Nature, Laird e seu colega, Jonathan Bayerl, disseram que o trabalho “abre novos caminhos na biologia reprodutiva e na pesquisa de fertilidade” para animais e pessoas. No futuro, por exemplo, pode ser possível reproduzir mamíferos ameaçados de extinção a partir de um único macho.



A pesquisa é a mais recente a testar novas maneiras de criar embriões de camundongos em laboratório. No verão passado, cientistas da Califórnia e de Israel criaram embriões “sintéticos” de camundongos a partir de células-tronco sem o esperma do pai, o óvulo ou o útero da mãe. Esses embriões espelhavam embriões naturais de camundongos até 8 dias e meio após a fertilização, contendo as mesmas estruturas, incluindo uma como um coração batendo. Os cientistas disseram que a façanha poderia eventualmente lançar as bases para a criação de embriões humanos sintéticos para pesquisas no futuro.



