Homem é preso por abrir porta de avião durante o voo na Coreia do Sul

Um homem foi preso na Coréia do Sul por abrir, durante o voo, a porta de um avião que transportava 194 pessoas, nesta sexta-feira (26), disseram autoridades.

O avião Airbus A321-200 pousou com segurança por volta das 12h40. (0340 GMT). Ele havia partido da ilha de férias de Jeju uma hora antes, mostrava o horário de voos do aeroporto, com destino a Daegu, a 237 km de Seul.

Nove passageiros foram levados ao hospital com dificuldades respiratórias, mas ninguém se feriu gravemente.



A porta da aeronave se abriu cerca de dois ou três minutos antes do pouso, de acordo com as autoridades. Um vídeo feito de dentro do avião mostra a porta aberta, enquanto passageiros enfrentam uma forte corrente de ar.



Segundo a agência de notícias Yonhap, apesar de alguns passageiros terem sido encaminhados para o hospital, ninguém se machucou.

"Achei que o avião ia explodir... Parecia que os passageiros próximos à porta aberta estavam desmaiando", disse um passageiro não identificado de 44 anos à agência de notícias Yonhap.

Todos a bordo estavam sentados com os cintos de segurança apertados porque o avião estava prestes a pousar, disse o porta-voz.

Um funcionário do ministério dos transportes disse à Reuters que as autoridades estão investigando se a Asiana Airlines seguiu os protocolos para gerenciar as saídas de emergência.

Ele disse que era possível abrir a saída de emergência quando a aeronave estivesse perto do solo, pois a pressão dentro e fora da cabine seria semelhante.