Tropas lideradas pela Otan fazem segurança de prefeitura em Kosovo

As forças de paz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ficaram atrás de uma barreira de arame farpado que impedia a aproximação de manifestantes do lado de fora de uma prefeitura no Norte do Kosovo, onde dias de agitação levaram a aliança militar a enviar tropas adicionais para conter a violência.

Após confrontos na segunda-feira (29) em Zvecan durante os quais 30 soldados da Otan e 52 manifestantes sérvios ficaram feridos, a Otan disse que enviaria mais 700 soldados a Kosovo para reforçar a missão de 4 mil soldados. Não está claro quando os soldados chegarão.

Soldados poloneses da Otan montaram guarda na prefeitura de Zvecan nesta quarta-feira (31), enquanto manifestantes do outro lado da cerca agitavam uma grande bandeira sérvia sob aplausos e assobios.

Eleições e boicote

A agitação regional se intensificou após as eleições de abril que os sérvios boicotaram, reduzindo o comparecimento para 3,5% dos eleitores e deixando a vitória de quatro prefeituras de maioria sérvia para candidatos de etnia albanesa.

Esses prefeitos de etnia albanesa foram empossados ??na semana passada, em uma decisão que estimulou a repreensão dos Estados Unidos e aliados ao Kosovo, na sexta-feira.

O prefeito de etnia albanesa de Leposavic, outra cidade do Norte de Kosovo, permanecia no edifício municipal nesta quarta-feira desde segunda-feira, depois de entrar no local em meio a manifestações sérvias. Ele não pôde ser imediatamente contatado para comentar.

"Embora eles possam ter sido legalmente eleitos, não consideramos sua eleição legítima", disse Dragan, sérvio que vive em Leposavic, à Reuters nesta quarta-feira.

"Estamos pedindo o que a comunidade internacional está pedindo - que eles sejam removidos daqui pacificamente", afirmou ele.

Reportagem adicional de Ivana Sekularac