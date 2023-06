União Europeia e EUA publicarão 'código de conduta' sobre IA

A União Europeia e os Estados Unidos anunciaram, na quarta-feira (31), um rascunho de "código de conduta" comum sobre Inteligência Artificial (IA), que seria aplicado de forma voluntária.



"Nas próximas semanas, vamos apresentar um rascunho de código de conduta sobre Inteligência Artificial", disse a comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, em uma coletiva de imprensa conjunta com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

O objetivo é “estabelecer códigos de conduta voluntários que estejam abertos a todos os países com ideias afins”, disse Blinken, no momento que potências ocidentais temem deixar a China assumir a liderança na regulamentação da IA.

A ideia é ter, "muito, muito em breve", uma proposta final, com a qual as empresas do setor, dominado por gigantes americanos como Microsoft, Meta, ou Google, "poderão se comprometer voluntariamente", disse Vestager.

Na presença de Sam Altman, fundador do ChatGPT, chatbot que revolucionou a Inteligência Artificial, esta questão foi um dos principais temas de uma reunião do Conselho de Comércio e Tecnologia (CCT) em Luleå, no norte da Suécia.



O órgão foi criado em 2021 entre os 27 países-membros da UE e os Estados Unidos para virar a página nas disputas comerciais dos anos da presidência de Donald Trump.

"UE e EUA compartilham o ponto de vista comum de que as tecnologias de Inteligência Artificial trazem grandes oportunidades, mas também apresentam riscos para nossas sociedades", disseram as duas partes, em uma declaração final.

Fonte: AFP.