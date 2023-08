Incêndios provocados pelos ventos arrasam partes do Havaí

Incêndios provocados pelos ventos de um furacão distante devastaram partes de Maui e Big Island, no Havaí, nesta quarta-feira (9), forçando alguns residentes a evacuar e transformando destinos turísticos amados nas ilhas tropicais em um inferno de fogo.

Alguns residentes de Maui pularam no oceano para escapar das condições de fumaça e incêndio, levando a Guarda Costeira dos EUA a resgatá-los, de acordo com um comunicado de imprensa do condado de Maui. A Cruz Vermelha Americana abriu um centro de evacuação em Maui High School, disse o condado.

O governador do Havaí, Josh Green, disse que prevê algumas mortes na região. “Esforços heroicos dos socorristas impediram que muitas vítimas ocorressem, mas algumas perdas de vidas são esperadas”, disse ele em um comunicado.

“Sofremos um desastre terrível na forma de um incêndio florestal que se espalhou amplamente como resultado de ventos com força de furacão na região e condições de seca subjacentes. Maui e a Ilha Grande sofreram incêndios significativos. Grande parte de Lhain em Maui foi destruída e centenas de famílias locais foram deslocadas”, disse Green, que está interrompendo as férias e retornando ao estado imediatamente.

Os incêndios florestais destrutivos do Havaí estão sendo alimentados por uma combinação de vento forte e condições secas que cobrem vastas áreas da ilha.

Enquanto os cientistas ainda estão tentando entender como a crise climática afetará o Havaí, eles notaram que a seca vai piorar com o aumento da temperatura global.

Atualmente, Maui tem uma seca moderada cobrindo mais de um terço da ilha, com algumas áreas passando por secas severas, de acordo com o US Drought Monitor. As áreas em seca coincidem com onde alguns dos incêndios estão ocorrendo.

Temperaturas mais quentes aumentam a quantidade de água que a atmosfera pode absorver, o que seca a paisagem. À medida que o calor aumenta, a terra seca e a vegetação podem fornecer combustível para incêndios florestais, que podem rapidamente se tornar mortais se ventos fortes ajudarem a atiçar as chamas nas comunidades.

