Onde moram e quantos são por país os brasileiros no exterior

O número de brasileiros que decidiram sair do Brasil para morar em outros países cresceu 44% nos últimos 13 anos, de acordo com dados divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores.

Em 2009, eram cerca de 3,18 milhões de brasileiros residentes no exterior, número que saltou para 4,59 milhões em 2022.



A maioria dos emigrantes vive na América do Norte (45,19%) e Europa (32,42%), mas há brasileiros em todos os cantos do mundo, inclusive um único que vive na Coreia da Norte.

As principais comunidades estão nos Estados Unidos, onde há 1,9 milhão de residentes; Portugal, com 360 mil; e Paraguai, 254 mil brasileiros.



De acordo com o Itamaraty, há países que não possuem brasileiros, como Afeganistão, Líbia, São Vicente e Granadinas, Kiribati, Tonga, Samoa e Ilhas Salomão.

Segundo o ministério, os cinco consulados-gerais com as maiores concentrações de brasileiros –Nova York, Boston, Miami, Lisboa e Londres– são responsáveis por mais de 1,6 milhão de cidadãos, o equivalente à população de Recife (PE).



O Itamaraty ressalta que os dados são apenas estimados, uma vez que o registro consular de nacionais no exterior não é obrigatório.



Maiores comunidades brasileiras por país



•1º – Estados Unidos (1,9 milhão)

•2º – Portugal (360 mil)

•3º – Paraguai (254 mil)

•4º – Reino Unido (220 mil)

•5º – Japão (206.990)



Países com menos de cinco brasileiros



•1º – Coreia do Norte (1)

•2º – Micronésia (1)

•3º – São Cristóvão e Neves (1)

•4º – Antígua e Barbuda (2)

•5º – Tadjiquistão (4)