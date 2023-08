Homem fica com pernas roxas como sintoma de covid-19 longa

O desenvolvimento de uma doença cardíaca rara pode, na verdade, ser um sintoma de COVID longa, dizem os pesquisadores. Um homem de 33 anos foi encaminhado para uma clínica especializada com médicos da Universidade de Leeds, no Reino Unido, após meses de descoloração estranha nas pernas. Elas rapidamente ficavam roxas quando ele ficava de pé, de acordo com um relato de caso publicado no The Lancet em 12 de agosto ”, disseram os médicos no relatório.

Em apenas 10 minutos de pé, as pernas do homem passariam de completamente normais a incrivelmente roxas, disseram os médicos em um comunicado da EurekAlert. Suas pernas voltariam ao normal depois de alguns minutos sentado ou deitado, disseram.



O paciente britânico conviveu com o problema por seis meses até procurar ajuda médica. Ele relatou dificuldades para ficar em pé e disse que sentia as pernas pesadas, com coceira e formigamento. Além disso, tinha episódios de tremedeira. O homem ainda apontou que a situação melhorava apenas quando estava deitado.



O paciente teve Covid-19 cerca de 18 meses antes de receber o atendimento médico.







A condição, um acúmulo de sangue nas veias das pernas, é chamada de acrocianose e é um sintoma comum de uma doença cardíaca rara. “Ele foi diagnosticado com síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS, na sigla em inglês), uma condição que causa um aumento anormal da frequência cardíaca em pé”, de acordo com os médicos. Apenas 0,2% da população foi diagnosticada com POTS, um distúrbio relativamente raro, de acordo com um estudo compartilhado pelo National Institutes of Health.

Os sintomas incluem tontura, palpitações cardíacas, fraqueza, visão turva, intolerância ao exercício e fadiga e são frequentemente diagnosticados erroneamente como outras condições devido às suas semelhanças, diz o NIH.



“Este foi um caso notável de acrocianose em um paciente que não a havia experimentado antes de sua infecção por COVID-19”, disse o autor do relatório do caso, Manoj Sivan, no comunicado. “Os pacientes que experimentam isso podem não estar cientes de que pode ser um sintoma de Long Covid e disautonomia e podem ficar preocupados com o que estão vendo. Da mesma forma, os médicos podem não estar cientes da ligação entre acrocianose e Long Covid.” Um estudo em 2021 descobriu que algumas pessoas com sintomas longos de COVID também foram diagnosticadas com POTS, conforme compartilhado pelo NIH.



“O sintoma pode ser desencadeado por infecção, cirurgia, gravidez ou concussão com o pós-infeccioso sendo o modo mais comum de início”, diz o estudo.



A equipe de Sivan diz que pode haver pessoas que desenvolveram após ter COVID-19 que podem pensar que estão apenas experimentando COVID longa e, portanto, não estão sendo tratadas por sua condição.



Sintomas longos de COVID, como 'nevoeiro' cerebral, dor no peito e fadiga intensa, são semelhantes ao POTS e podem ser mal interpretados. “Precisamos garantir que haja mais conscientização sobre a disautonomia no Long Covid, para que os médicos tenham as ferramentas necessárias para tratar os pacientes adequadamente”, disse Sivan no comunicado.