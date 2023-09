Sem bebês e crianças: companhia aérea testa área apenas para adultos em voo

Para viajantes que desejam evitar bebês e crianças, uma companhia aérea anunciou que vai testar uma seção somente para adultos em voo.



A Corendon Airlines, companhia aérea da Turquia, afirma que venderá uma zona apenas para adultos – ninguém com menos de 16 anos – nos voos entre Amsterdã e Curaçao a partir de novembro.



Dessa forma, pessoas que viajam sem filhos terão um ambiente tranquilo e os pais não terão de se preocupar com o fato de os seus filhos chorando ou inquietos incomodarem os outros passageiros. Um voo de Amsterdã para Curaçao normalmente leva cerca de 10 horas.



A companhia aérea reservará 93 assentos regulares e nove assentos com espaço extra para as pernas na zona adulta na frente de seus jatos Airbus A350, que têm 432 assentos no total. Uma parede ou cortina separará a seção da com crianças.



A companhia aérea disse em seu site que cobrará dos passageiros uma taxa extra de reserva de 45 euros (US$ 49) para a zona sem crianças, aumentando para 100 euros (US$ 109) para um dos assentos com espaço extra para as pernas.



“As novas companhias aéreas de lazer precisam de um marketing forte para se destacarem. Tentar algo novo é valioso para uma companhia aérea pouco conhecida", disse Scott Keyes, fundador do site de busca de voos Going.



Mas a Corendon não é a primeira companhia aérea a experimentar um trecho sem crianças pequenas. A Scoot, uma companhia aérea de baixo custo com sede em Cingapura, vende uma seção onde os passageiros devem ter pelo menos 12 anos.



Em 2012, a Malaysia Airlines anunciou que não permitiria que menores de 12 anos viajassem na seção econômica de 70 assentos na parte superior de seus Airbus A380. A companhia aérea posteriormente recuou, dizendo que se houvesse muitas famílias com crianças e bebês para caber na parte de baixo, encontraria espaço para elas na seção econômica para adultos no andar de cima.



Fonte: ABC News.

