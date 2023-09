Google lança recurso que ajuda a reservar voos mais baratos

O Google Flights introduziu um novo recurso que será benéfico para viajantes que desejam economizar dinheiro em passagens aéreas. O novo recurso, que foi anunciado oficialmente por meio de uma postagem no blog na manhã de segunda-feira, oferece orientação do Google sobre o período mais econômico para reserva de voos.



Esta adição complementa os alertas de rastreamento de preços existentes e uma opção de garantia de preço que já estão disponíveis na plataforma. A gigante da tecnologia prometeu fornecer novos insights sobre o “momento mais barato para reservar”.



“Para pesquisas com dados de tendências confiáveis, agora você verá quando os preços normalmente eram mais baixos para reservar os dados e destinos escolhidos”, disse o Google na postagem do blog.

Como funciona?

Por exemplo, os novos insights podem lhe dizer que o momento mais barato para reservar viagens semelhantes é geralmente dois meses antes da partida, e você está atualmente nesse ponto ideal.

Ou você pode descobrir que os preços geralmente caem perto da decolagem, então você decide esperar antes de fazer uma reserva. De qualquer forma, você pode tomar essa decisão com maior senso de confiança.

A gigante da tecnologia também revelou suas tendências de reservas de voos para 2023, derivadas de padrões históricos de preços observados no Google Flights.

Garantir uma garantia de preço:

“Em alguns resultados de voos, você verá um selo colorido de garantia de preço, o que significa que estamos especialmente confiantes de que a tarifa que você vê hoje não diminuirá antes da partida. dias antes da decolagem e, se o preço cair, reembolsaremos a diferença por meio do Google Pay", observa a postagem do blog.

“Essas garantias de preço fazem parte de um programa piloto disponível para itinerários selecionados do Book on Google partindo dos EUA.”

A melhor época para reservar voos para o Natal:

De acordo com o Google, para viagens que começam em meados de dezembro, é mais provável que você encontre ofertas no início de outubro. Os preços médios tendem a ser mais baixos 71 dias antes da partida, uma grande mudança em relação aos nossos insights de 2022, que naturalmente os preços médios eram mais baixos apenas 22 dias antes da partida. E a faixa típica de preço baixo agora é de 54 a 78 dias antes da decolagem.

O melhor momento para reservar voos dos EUA para a Europa é:

Os preços médios atingiram seus níveis mais baixos 72 dias ou mais antes da partida. Em outras palavras, as tarifas aéreas médias dos EUA para a Europa só tendem a aumentar com o tempo, especialmente quando faltam cerca de 10 semanas para a partida. Portanto, se você quiser tirar a poeira do passaporte, reserve seu voo o mais rápido possível.