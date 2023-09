Duas escolas públicas brasileiras concorrem ao prêmio de melhores do mundo

Duas escolas públicas brasileiras concorrem ao World’s Best School Prizes (Prêmio Melhores Escolas do Mundo 2023), que premia com 50 mil dólares (R$ 243 mil) as instituições de ensino que se destacam no planeta em diferentes categorias.

As brasileiras finalistas são a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, de Carnaubal, no Ceará, na categoria promoção de estilos de vida saudáveis; e a Escola Municipal Professor Edson Pisani, de Belo Horizonte, Minas Gerais, na categoria colaboração comunitária.

Cada categoria tem três finalistas. Essas escolas brasileiras estão concorrendo ao lado de instituições de países como Irlanda do Norte, Reino Unido, Estados Unidos e África do Sul.







A Escola Joaquim Bastos, de Carnaubal (CE), é reconhecida pelo projeto Adote um Aluno, que aumentou a conscientização sobre a importância da saúde mental.

Nesse projeto, alunos vulneráveis recebem assistência de psicólogo profissional. Dessa maneira, 6% dos estudantes foram diagnosticados com problemas emocionais graves, incluindo automutilação.

Já a Escola Professor Edson, de Belo Horizonte (BH), se destacou por fazer parcerias e criar projetos que melhoram a comunidade, no caso, o Aglomerado da Serra, uma das maiores favelas brasileiras.

Entre os projetos estão a redução de lixo e limpeza da comunidade, com a retirada de carros abandonados das vias públicas, por exemplo, e a conquista de uma nova linha de ônibus para a região após reivindicação com um abaixo assinado.



Fonte: Metrópoles.